高職生持球棒打國中生臀部 彰化教育處及校方介入

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（中央社記者鄭維真彰化4日電）彰化縣某高職女學生持球棒打另一所國中男學生臀部，畫面被網友轉傳引發關注；高職校方今天表示，雙方疑有金錢糾紛，已將相關學生列入關懷個案，加強法治教育並轉介輔導。

一名國中男學生近日遭高職女學生持球棒打臀部，另一名高職女學生將過程拍下，畫面於網路流傳後，引起社會關注。

2名女學生就讀的學校今天透過訊息表示，2人疑似與就讀另一所國中的男學生發生金錢糾紛，在對方同意下持短球棒擊打臀部數次；校方知悉事件後向學生了解詳情，並知會家長共同輔導，將相關學生列入關懷個案，加強法治教育及轉介輔導。

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彰化縣教育處指出，對於縣內學生發生偏差行為等情事，校方得知後已立即校安通報，並聯繫雙方家長處理疑有金錢糾紛事宜。針對偏差行為，學生依獎懲規定處置及加強後續學生輔導。

教育處說，已請學校方面加強學生安全意識及被害預防觀念宣導，並提醒學生放學後不要單獨行動，以確保自身安全。（編輯：黃名璽）1140504