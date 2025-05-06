八旬婦燙髮頭皮灼傷 美容院女老闆判拘40天定讞

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）李婦在蕭女的美容院燙髮，因烘罩蒸氣高溫及燙髮藥水，導致頭皮、右臉顏面眼眶化學性灼傷，二審依過失傷害罪判處蕭女拘役40天，得易科罰金，緩刑2年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國111年1月31日，年齡將近90歲的李婦在蕭女經營的美容院燙髮，蕭女本應注意為消費者燙髮時，應於燙髮時檢查、評估高齡消費者的頭皮敏感度，卻疏未注意，在為李婦塗抹燙髮藥水後，便以一般熱度烘罩加熱。

判決提及，因烘罩蒸氣熱度過高，導致李婦右側頭皮化學性灼傷，且藥水沿著臉部滴落，造成其右臉顏面眼眶化學性灼傷，並住院治療十多天。案經李婦提告，橋頭地檢署依過失傷害罪起訴蕭女。

一審橋頭地方法院認為，依據李婦及其女兒證述，以及案發後3天的驗傷單，難認李婦傷勢與蕭女行為具相當因果關係，罪證不足，判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理，二審則認為，經函詢台灣皮膚科學會及台灣燒傷暨傷口照護學會，蕭女使用的燙髮藥水，對皮膚及眼睛可能造成接觸性皮膚炎、水泡等副作用。

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二審另指出，燙髮過程中，前10分鐘若以水蒸氣烘罩加熱，若水蒸氣接觸皮表溫度大於攝氏50度，接觸時間大約10分鐘，即可能會造成皮膚燙灼燒。

二審改認定，蕭女行為與李婦傷勢有因果關係，據此撤銷原判，改判拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，另考量雙方已以13萬5000元和解，因此宣告蕭女緩刑2年。經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140506