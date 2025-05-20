2台人在韓涉非法拍攝美軍機和設施 5/22接受偵訊

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）2名台灣人因在韓國違法拍攝美軍軍機和設施，目前仍遭拘留，預計22日接受偵訊。

這2名台灣人分別為40多歲及60多歲，涉嫌於10日上午在平澤的烏山空軍基地（Osan Air Base）舉行的烏山基地航空展（Osan Air Power Days）非法拍攝美國軍事設施和設備。

韓國水原地方法院平澤支院13日對2名涉案台灣人進行嫌疑人審問，依「罪嫌獲舉證，外籍人士身分可能潛逃」等理由，發出拘留令。2人據悉目前仍收押在水原拘留所平澤分院，等待偵訊調查。

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據相關法律規定，涉案2人最長可能被關押10天，據司法機關需要，可再延長10天。

航展中通常可自由拍照，但由於近期陸續發生中國人士非法拍攝韓國軍方設施事件，美軍這次禁止包括中國、台灣等一些特定國家地區的公民進入航展，被捕的2名台灣人據稱是混在韓國遊客中進入展場，非法拍攝美軍設施及設備。（編輯：高照芬）1140520