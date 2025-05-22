陸軍上尉冒名出租國有地詐千萬 桃檢起訴求處重刑

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（中央社記者葉臻桃園22日電）時任陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組的李姓上尉工程官，涉嫌利用職務冒名出租國有眷地、偽造小額工程案，詐得新台幣1003萬餘元，桃園地檢署今天起訴、建請法院從重量刑。

桃園地檢署今天向媒體表示，接獲陸軍第六軍團指揮部告發，於民國109年間查覺軍方列管的國有眷地有遭私人廠商使用，經廠商出示承租眷地的相關文件，發現文件雖蓋有六軍團大、小關防，但均未有六軍團出具的正式文件。

桃檢調查後發現，時任陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組的李姓上尉工程官，假借六軍團名義出租眷地與廠商，甚至盜刻六軍團上級長官職章，用印在他自行偽造的不實土地租賃契約及繳費證明上。

桃檢調查，李姓上尉工程官將偽造文件夾帶在其他大量公文中，送交六軍團文卷室用印，導致六軍團文卷室人員疏於檢視、在偽造的契約上蓋用六軍團大、小關防，李姓上尉工程官再出示與廠商，致廠商誤信已合法承租國有眷地、依李姓上尉工程官指示交付土地租金。

桃檢調查，李姓上尉工程官另利用職務之便，以相同手法自行編列眷地相關的小額工程案洽詢廠商施作，並向廠商佯稱須先繳納履約保證金、向廠商收款；李姓上尉工程官自106年10月起至109年2月止，共冒名出租眷地14筆、偽造小額工程案16件，共詐得1003萬8801元。

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桃檢指出，李姓上尉工程官在本案偵辦期間畏罪逃匿海外，檢方在109年11月17日發布通緝，經法務部調查局與菲律賓執法單位跨境合作緝獲，於今年3月25日解送歸案，並聲請羈押禁見獲准。

桃檢表示，全案今天偵結，依涉犯貪污治罪條例之利用職務上之機會詐取財物、刑法之行使偽造公文書及冒用政府機關詐欺取財等罪嫌提起公訴，並審酌李姓上尉工程官敗壞軍紀、有辱官箴，情節重大且實施貪污行為次數甚多，建請法院從重量刑以維法治，並建請法院繼續羈押以防逃亡。（編輯：方沛清）1140522