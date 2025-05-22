陸軍班長私賣未列帳戰鬥背心內蕊 繳回所得獲緩刑

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（中央社記者蘇木春台中22日電）陸軍十軍團黃姓上士班長，遭控112年間，私賣未列帳戰鬥背心內蕊給同袍，檢方偵辦起訴；台中地院審理後，審酌他坦承並繳回犯罪所得，日前依貪污罪判他2年、緩刑3年。全案可上訴。

依據檢方起訴書指出，黃男自民國109年6月1日起至113年間，任職於陸軍十軍團二三四旅步二營機步三連上士班長，並擔任連經理裝備督管人員。

黃男在庫房內，陸續發現因部隊移訓或交接所遺留多餘未列帳戰鬥背心內蕊8片，他未將內蕊繳回，並開拆其中1片研究內裡是否另有識別標記後丟棄，將其餘7片自行留存庫房內。

112年5月間，黃男得知所屬連隊3名士官，於111年11月間領取的戰鬥背心皆缺少內蕊1組，而無法通過裝備檢查，便向3人詐稱有管道代為以1組新台幣5000元價格購買內蕊，可不依軍品作業規定辦理賠償作業，以此方式詐得1萬5000元。

112年11月下旬，黃男得知所屬連隊1名士兵，遺失先前所領取的戰鬥背心內蕊1片，而無法於退伍前繳回，他向對方詐稱可以1片3000元價格代為購買內蕊，待黃男收受款項後，將多餘未列帳內蕊1片，代繳給時任連經理裝備負責人後因此遭查獲。

全案經台中地檢署指揮台中憲兵隊調查，並將黃男移送法辦，檢方偵辦後依違反貪污治罪條例將他起訴。

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台中地院審理後，合議庭認為，黃男長期擔任軍中士官職務，本應誠實清廉自持，竟為貪圖小利，利用職務上機會詐取物品加以販售得利，影響國民對軍事機關人員廉潔信賴。

合議庭審酌，黃男坦承犯行，並繳回犯罪所得，堪認深具悔意；台中地院日前宣判，黃男應執行有期徒刑2年、緩刑3年，並應於判決確定後向公庫繳納2萬元。（編輯：陳仁華）1140522