竹市4月詐騙案財損逾1.8億元 假投資最多

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市警察局表示，今年4月竹市共受理詐騙案件401件，財損金額達新台幣1億8752萬餘元，其中以假投資遭詐騙金額最多，民眾應多留意，以保住資產。

新竹市警察局今天發布新聞稿指出，統計今年4月竹市受理詐騙案件共401件，財損金額達1億8752萬餘元，件數較3月降低，前3名詐欺手法分別為「假投資」、「假網路購物」及「假買家騙賣家」。

刑事警察大隊組長韓佳宸告訴中央社記者說，在新竹市被害人部分，從各項數據顯示，大多居住於東區，並為科技業從業人員，分析研判因高收入，可支配財產較為餘裕，有較高意願進行投資行為，易遭詐騙集團鎖定，並以話術誘使而損失財物。

他表示，有黃姓女子年輕時投資台積電累積可觀資產，近日接獲自稱遠房親戚來電，以親情拉攏並推銷高報酬投資，黃女誤信，則將價值近億元股票變現，準備匯款至對方帳戶，經行員察覺異常通報，警方勸說後阻詐，保住資產。

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韓佳宸指出，另阻詐部分，從今年1月迄4月止，已成功攔阻詐騙81件、攔阻金額達9200萬餘元。

警察局長許頌嘉透過文字表示，持續推動「全民識詐」行動，日前出席台灣科學園區科學工業同業公會會員代表大會，此會集結竹科、中科與南科各家公司企業代表等，警方於現場進行反詐騙宣導，以強化園區企業與員工的防詐意識，營造更安全的工作環境。（編輯：李錫璋）1140527