台東成功鎮餐廳火警氣爆 聲響驚醒民眾幸無傷亡

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣成功鎮市區某餐廳今天凌晨發生火警並發出氣爆聲，造成市區民宅窗戶晃動發出聲響，驚醒睡夢中民眾，所幸火勢被消防局人員及時控制，未釀傷亡。

在成功鎮新港漁港幫民眾殺魚的「阿琴」（綽號）今天上午接受中央社記者電話訪問時表示，昨晚已經睡熟時，忽然被氣爆聲驚醒，聽到窗戶晃動發出聲響，還在納悶發生何事，就聽到消防車的警笛聲，她從窗戶遠望看到某餐廳冒火。

她說，見狀立即穿上衣服前往了解，發現很多市區民眾都趕到現場，大家都是被震撼的氣爆聲驚醒，還好火場沒有人受困。

台東縣消防局發布新聞稿指出，今日凌晨零時許台東縣消防局勤務中心接獲報案，指位於成功鎮五權路的某餐廳火警。

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消防局表示，勤務中心獲報後立即派遣成功、長濱及東河等分隊消防人車前往搶救，於短時間內控制火勢，並進行殘火處理，幸無人員傷亡。初步了解現場於案發時有明顯氣爆聲響，確切起火原因仍待火災調查人員進一步鑑定。

台東縣消防局呼籲商家與住戶定期檢查瓦斯管線設備與瓦斯桶安全性，確保通風良好，防止類似事件發生。民眾若發現瓦斯異味，應立即開窗通風並通知專業單位處理，避免發生危險。（編輯：戴光育）1140530