茂管處人員涉侵占公款近300萬 全額繳回獲交保

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（中央社記者張已亷高雄3日電）一名茂管處女性臨時人員涉嫌以變造專戶餘額查詢單等方式，侵占販售商品款項計新台幣近300萬元，經橋檢偵辦，女子涉犯貪污等罪嫌並繳回全額不法所得，訊後5萬元交保並限制出境出海。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，女子在茂林國家風景區管理處擔任臨時人員，涉嫌在民國109年6月至111年12月負責茂管處出納業務期間，收受遊客中心販售手工藝品、農特產品及文創商品等款項後，即變造茂林風景區專戶餘額查詢單等文書資料。

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檢方表示，女子再將不實文書內容逐級上陳權責人員，使權責人員均誤以為款項均依規定解繳至專戶，以此方式涉嫌侵占公款計294萬5366元，並將款項挪用於其親屬醫療及其他生活開銷，經茂管處人員對帳後察覺有異，通報檢警偵辦。

檢方指出，專案小組5月28日對女子住居所等處執行搜索，檢察官訊後認為女子涉犯侵占公有財物、行使登載不實公文書等罪嫌重大，考量女子對案情均有所交待且全額繳回不法所得，尚無羈押必要，諭知具保5萬元並限制出境出海。（編輯：謝雅竹）1140603