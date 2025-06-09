台中男遭假投資詐騙近900萬 配合警誘出車手逮人

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中1名男子誤信詐團，投資虛擬貨幣遭詐騙5次、累計損失近新台幣900萬，詐團還稱可持續投資獲利翻倍，他配合警方日前誘捕取款的車手陳男，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

台中市警局第二分局今天表示，文正派出所警方依據刑事警察局發布的「詐騙潛在被害人攔阻計畫」，成立專案小組深入偵辦陳姓男子投資虛擬貨幣遭詐騙案件。

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警方查出，被害人72歲陳姓男子，誤信詐團投資虛擬貨幣遭詐騙5次，累計損失金額達895萬元，經員警請被害人配合實施誘捕計畫，詐團稱可持續投資獲利能翻倍，由被害人與取款車手相約今年5月22日，在北區英才路1家便利商店面交款項。

經警方到場埋伏，待雙方交付款項完成時，員警立即上前將車手45歲陳男逮捕，現場查扣誘捕用假鈔100萬元、手機等贓證物。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將陳男移送台中地檢偵辦，並持續向上溯源追緝其他共犯。（編輯：張銘坤）1140609