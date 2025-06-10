美籍法學教授騎單車受困山區 台東警消協力助脫困

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）美國籍大學男教授昨日騎單車進入台東197線縣道，未於傍晚原定時間抵達池上鄉，家屬報案。警消今天凌晨在山區發現男子受困泥濘，經警消、民眾合力協助脫困。

台東縣消防局凌晨接獲台東縣警察局的通報，縣道197線鹿野鄉瑞源路段有外國籍男子騎單車受困。

消防隊人員趕到現場，找到受困在泥濘道路的男子，進退兩難，且一般車輛無法接近，最後由到現場採訪的媒體用四輪傳動的吉普車將消人員送到男子受困現場，協助脫困。

據警消初步調查，男子是美國人，在美國擔任法學院教授，昨天中午從南端進入197線，預計傍晚前從北端出口抵達池上鄉。但男子的父母親在入夜後未見男子現身，趕緊報警協尋。

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男子向警消表示，他在中途遇到泥濘路面，且又有坍方，他向前走，結果路面完全無法通行，回頭又很難，於是陷在當地，感謝大家協助他脫困。

台東197線縣道是單車騎士喜歡的越野山路，但鹿野和池上間有一段路面未鋪柏油，遇雨則泥濘。警消表示，在28公里處左道路坍塌，加上這幾天的豪大雨造成土石流將道路阻隔，泥濘深及膝蓋，呼籲民眾注意。（編輯：李淑華）1140610