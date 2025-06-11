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販毒集團藏雲林廢棄倉庫 警跟監半年攻堅逮8嫌

2025/6/11 10:39（6/11 11:01 更新）
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以張姓男子為首的販毒集團長期以雲林濱海地區廢棄倉庫為據點，台南警方與刑事局、雲林警方共組專案小組，查緝8人到案，並起獲大量毒品。（台南市刑警大隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月11日
以張姓男子為首的販毒集團長期以雲林濱海地區廢棄倉庫為據點，台南警方與刑事局、雲林警方共組專案小組，查緝8人到案，並起獲大量毒品。（台南市刑警大隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）張姓男子為首販毒集團長期以雲林濱海地區廢棄倉庫為據點，台南警方與刑事局、雲林警方共組專案小組，經過逾半年跟監蒐證後攻堅破獲，查緝8人到案並起獲大量各式毒品。

台南市政府警察局刑警大隊偵三隊長謝佳哲今天接受媒體聯訪表示，張姓主嫌行事狡猾，以人跡罕至的濱海地區廢棄倉庫做為販毒據點及倉庫，且承租多處日租套房作為掩護，其他販毒集團成員也經常更換交通工具規避警方查緝，販毒網絡遍布雲林地區。

謝佳哲指出，經台南市刑警大隊與刑事局偵查第六大隊、雲林縣台西分局共組專案小組，報請雲林地檢署指揮，跟監蒐證超過半年，待時機成熟實施緝捕強力掃蕩，順利將張嫌等8人查緝到案，避免大量毒品流入市面。

謝佳哲指出，此案共起獲第三級毒品彩虹菸1萬1720支、愷他命81包共355.7公克、咖啡包284包、卡西酮3包共1.65公克、彩虹菸原料38.44公克、第二級毒品依托咪酯菸彈1顆，總計市價約新台幣166萬餘元，並查扣贓款75萬餘元、點鈔機等相關販毒證物。

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他說，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送雲林地檢署偵辦，查緝成果並於昨日獲台灣高檢署選為第12波安居緝毒專案重大毒品個案。

謝佳哲指出，新興毒品多使用大量香精調製，製成彩虹菸及俗稱喪屍菸彈的依托咪酯菸彈等形式，吸引年輕族群施用，如濫用成癮將嚴重危害身心健康，警方將持續毒品查緝工作。（編輯：李淑華）1140611

謝佳哲
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