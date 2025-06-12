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中資背景宏泰貨船毀台澎海底電纜 中國籍船長否認犯行判刑3年
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林口工廠火警 百餘警消馳援救出1泰勞

2025/6/12 15:32（6/12 15:41 更新）
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新北市林口區宏昌街某工廠12日上午發生火警，警消獲報前往搶救，搜索火場後成功發現躲在廁所的失聯泰籍勞工，所幸僅有輕傷，送醫無大礙。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月12日
新北市林口區宏昌街某工廠12日上午發生火警，警消獲報前往搶救，搜索火場後成功發現躲在廁所的失聯泰籍勞工，所幸僅有輕傷，送醫無大礙。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市林口區宏昌街某工廠今天上午8時許發生火警，警消獲報前往搶救，現場有1名泰國籍移工失聯，經警消全力搶救並搜索火場，才發現躲在廁所的泰勞，幸運僅輕傷送醫。

警消上午8時34分接獲通報，林口區宏昌街某工廠的4樓建物發生火警，現場疑有45歲泰國籍移工失聯，消防局派遣許多人車前往搶救中。

警消表示，由於濃煙直竄，一度呼籲附近民眾緊閉門窗，外出戴口罩。經過約4個小時灌救及搜索，在4樓火場廁所發現失聯移工，意識清楚，生命徵象穩定，僅左肩及大拇指有燒燙傷，送林口長庚醫院。

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消防局局長陳崇岳分析移工獲救原因，他表示，主要是警消以強力水柱上攻火場及雲梯車正面噴水壓制火勢，有效降低了火場溫度，再加上移工火警發生時在噴漆，因此，身上戴有濾毒罐呼吸器，才能在濃煙下存活，直到被警消發現並救出。

他表示，這起工廠火警因廠房挑高，增加救火難度，共動員上百名警消進行搶救，燃燒面積4樓約300坪及3樓50多坪、1樓30多坪，至於起火原因仍待火調人員進一步鑑定釐清。（編輯：方沛清）1140612

陳崇岳
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