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檢警調破獲雲林製毒工廠 查扣逾億元毒品起訴4人

2025/6/26 14:12（6/26 15:01 更新）
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紀姓男子夥同林姓男子等3人隱藏在雲林台西某民宅製作愷他命，雲林地檢署指揮專案小組逮捕紀男等4人，檢方26日偵查終結，依毒品危害防制條例等罪將4人提起公訴。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年6月26日
紀姓男子夥同林姓男子等3人隱藏在雲林台西某民宅製作愷他命，雲林地檢署指揮專案小組逮捕紀男等4人，檢方26日偵查終結，依毒品危害防制條例等罪將4人提起公訴。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年6月26日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）紀姓男子夥同林男等3人隱藏在雲林台西某民宅製作愷他命，雲林地檢署日前指揮專案小組逮捕，並扣得愷他命純質淨重達195公斤，市值初估逾1億元，檢方今天將4人提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，檢方接獲情資，有製毒集團隱藏在雲林縣境內，製作愷他命，全案由檢察官廖易翔進行偵辦，並指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市警察局桃園分局與雲林縣台西警分局組成專案小組。

專案小組經數月行動蒐證與跟監，分別於今年2月及5月間，分赴雲林、台中、台北等地執行搜索，成功破獲藏匿在雲林縣台西鄉某民宅的愷他命製毒工廠，並將涉案成員紀姓（43歲）、林姓（37歲）、劉姓（45歲）、葉姓（36歲）逮捕到案，並聲請羈押獲准。

檢警調查，紀姓男子先指導林男和劉男製作毒品，紀男並自去年1月間起，開始提供愷他命的先驅原料及相關製毒器具給林男等3人，並在紀男指揮操縱下，製造完成愷他命，並加以分裝，送往指定地點，交付販售給不詳對象。

檢警發現，製毒工廠隱藏在民宅內，內部設備齊全、化學原料充足，規模堪稱「地下化工廠」。現場查扣大量製毒原料、第三級愷他命半成品與成品，經法務部調查局鑑定，扣得愷他命純質淨重高達195公斤，黑市價值初估破新台幣1億元。

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此外，檢方根據現場查扣到的販毒手冊，至113年12月底，累計已製造販售愷他命成品逾712公斤，市價逾4億元。

檢方今天偵查終結，以毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌，將紀姓男子等4人提起公訴。（編輯：謝雅竹）1140626

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