國中軟式棒球聯賽 東體飆12K擊敗信義

107學年度國中軟式棒球聯賽6日開打，台東體中預賽首戰與基隆信義國中交手，終場以7比0拿勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年11月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）107學年度國中軟式棒球聯賽今天開打，台東體中預賽首戰與基隆信義國中交手，2任投手陽益政、王宇翔聯手，投出12次三振，沒有被敲出安打，率隊以7比0拿勝。

台東體中先發投手陽益政今天開賽連飆5次三振，直到2局2人出局後才投出觸身球讓對手上壘，但接著讓打者打成滾地球出局，沒有失分，3局接連投出2次保送，但即時回穩，4局王宇翔接手後援，投2局無失分、表現亮眼。

台東體中2局開始有攻勢，靠著觸身球保送、楊俊楓二壘打先馳得點，3局再靠著陽益政適時安打，多添2分，4局東體再起攻勢，靠著接連安打、保送、高飛犧牲打，單局攻下4分、拉開領先差距。

陽益政今天投打有表現，投3局沒有被敲安打，投出7次三振、無失分，先發打第4棒，單場1安、2打點，另外選到一次保送；東體總教練陳峰岳表示，投球部分，陽益政前半段表現不錯，但3局用球數偏多，選擇讓他提前退場，接手的國一投手王宇翔表現不錯，看好他的潛力。

對於首場比賽球員表現，陳峰岳表示， 打擊中規中矩、投打表現都有發揮，但不算特別突出。（編輯：陳怡璇）1071106