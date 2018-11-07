台電競隊因國籍被取消資格 外交部高度關切

電競大賽IEM Katowice 2019地區資格賽今年在中國舉辦，台灣參賽隊伍SadStory首役16比1大勝日本，主辦單位卻以台灣沒參加「中國賽區」為由，判定台灣隊伍失格。（圖取自臉書facebook.com/crazyfacetw）

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）台灣隊伍參加英特爾極限高手盃大賽資格賽，因國籍未選中國而被取消資格，外交部今天表達高度關切，呼籲國際賽事主辦單位不應受特定國家政治立場，剝奪參賽者權益。

電競大賽IEM Katowice 2019地區資格賽今年在中國舉辦，台灣參賽隊伍SadStory首役16比1大勝日本，主辦單位卻以台灣沒參加「中國賽區」為由，判定台灣隊伍失格。

一名叫CrazyFace選手在粉絲專頁上無奈地寫到：「我們因為國籍問題被取消資格，他們（主辦單位）說我們要報名中國賽區。」

外交部表示，台灣代表隊Sad Story因國籍未選擇中國，而被判取消資格，賽事主辦單位Turtle Entertainment公司總部設於德國科隆，外交部已於第一時間指示駐法蘭克福辦事處，立即洽主辦單位了解情形，表達政府高度關切與嚴正立場，並全力維護台灣選手應有的參賽權利。

外交部指出，平等參與各式國際競賽是台灣民眾應有權利，外交部呼籲所有國際賽事的主辦單位，應秉持公正、公平的原則，讓所有參賽者發揮自身實力；不應受特定國家的政治立場影響，剝奪參賽者權益。面對外在環境挑戰，外交部與所有駐外館處將持續努力捍衛國家尊嚴與國人權益。（編輯：林孟汝）1071107