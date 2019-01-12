林書豪拿9分 老鷹扳倒76人止敗

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹今天靠著前鋒柯林斯決勝節關鍵兩分球，終場以123比121險勝費城76人，終止2連敗，而台裔球星林書豪此役拿9分、3助攻。

近期陷入2連敗的老鷹今天出戰76人隊尋求止敗，而76人隊陣中中鋒恩比德（Joel Embiid）因左腳踝疼痛缺陣，而瑞迪克（J.J. Redick）先前因背部緊繃、休兵2場，則在此役歸隊。

林書豪首節倒數4分42秒頂替菜鳥主控楊恩（Trae Young）上陣，一上來就連拿5分，穩定戰局，首節合計貢獻8分，助老鷹以32比30領先。

老鷹與76人隊前三節互有領先，而林書豪第二、三節表現機會不多，僅靠著罰球，添得一分，老鷹僅帶著一分領先進入決勝節。

老鷹決勝節靠著楊恩外線開火，一度拉開差距，但瑞迪克隨後連拿5分，追成平手，兩隊持續比分互咬，在倒數53.6秒時，老鷹先靠著赫爾特（Kevin Huerter）三分球，扳平戰局，柯林斯（John Collins）隨後一記兩分球打破平手局面，終場老鷹以123比121，氣走76人隊。

老鷹此役先發5人表現出色，得分全都雙位數，其中赫爾特拿下29分、3籃板、3助攻，得分也是個人生涯新高；柯林斯則繳出25分、9籃板成績。

林書豪今天替補上場21分鐘，拿下9分、3助攻，終止個人連4場得分雙位數。（編輯：張芷瑄）1080112