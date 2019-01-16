林書豪生病缺陣 老鷹拉尾盤勝雷霆

（中央社記者龍柏安台北16日電）美國職籃（NBA）亞特蘭大台裔球星林書豪因病缺陣，球隊靠著第4節拉出一波45比26的攻勢後來居上，終場142比126扳倒西區強豪雷霆。

雷霆賽前戰績以26勝16負，在競爭激烈的西區排名高居第3，反觀輸多勝少的老鷹僅13勝40負，在東區排名倒數第4，看似一場不對等的對決，結果卻出人意料。

林書豪日前傳出二頭肌傷情，昨天球團評估仍有望出賽，沒想到賽前卻以他生病為由、臨時缺賽一場，老鷹靠著上半場超過6成的高檔命中率護航，半場打完以70比59取得領先。

雷霆第3節展開反撲，單節打出一波41比27的攻勢扭轉戰局，並取得3分微幅領先。

決勝節開局老鷹先靠著菜鳥控衛楊恩（Trae Young）在3分線外開火命中追平比分，帶動鷹群火力，接下來他們先用一波17比7的攻勢拉開差距，第4節最多取得15分領先，提前鎖定勝果。

前鋒柯林斯（John Collins）今天攻下全隊最高的26分、菜鳥控衛楊恩3分球9投4中，繳出24分、11助攻，替補中鋒藍恩（Alex Len）也有24分、11籃板的「雙十」演出。

老鷹今天團隊命中率是不可思議的62.2%，團隊3分球命中率也有48.6%的高水準，加上籃板球也以44比40優於來訪的雷霆，老鷹在主場拿下漂亮的一勝。

雷霆陣中則以明星主控衛斯布魯克（Russell Westbrook）的31分、11助攻與5抄截最優，前鋒喬治（Paul George）也拿下次高的24分、8籃板，老鷹昔日舊將施洛德（Dennis Schroder）則繳出21分、6助攻。（編輯：張芷瑄）1080116