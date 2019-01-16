電信出奇招把文祺放替補 照贏台元拉2連勝

（中央社記者龍柏安台北16日電）開幕戰狂轟本季最高31分的「籃球精靈」文祺，今天面對強敵台元紡織卻意外降為替補，在隊友表現夠水準情況下，她也樂得輕鬆，終場以82比68贏球，拉出2連勝。

電信昨晚面對台灣電力，教練黃曉潔刻意讓文祺輪休一天，儲備戰力準備今天比賽，沒想到第1節打完，文祺仍坐在場邊，直到第2節才登板亮相，她全場僅出賽19分41秒，高效繳出並列全隊最高的14分、5助攻。

黃曉潔解釋，文祺擁有非常出色的個人能力，但她希望陣中年輕球員得學著去承擔比賽責任，因此賽前就設定，除非場上出狀況，才會派文祺上場救火，「我們小將開局打得非常好，第2節才出現亂流，所以當下才派上文祺。」

文祺坦言，賽前教練的確有和她溝通，對於自己角色的轉變，她沒有很在意：「身為球員，不管是先發還是替補，你都得隨時做好準備。」

先發和替補賽前準備方式完全不同，而難得的是文祺詮釋兩種不同角色都沒問題，她坦言，她有過旅外經驗，球隊需要她，就是因為她是即戰力，另一個關鍵是：「教練既然對你有信心，你自己也要有信心。」

開季出賽2場，文祺場均可攻下22.5分，目前暫居聯盟得分排行榜之冠，問她是否有意角逐得分后，她笑說：「有機會的話會去爭取，一方面也要給年輕球員一些刺激。」（編輯：張銘坤）1080116