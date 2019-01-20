奇兵陳文宏轟19分 金酒逼璞園吞4連敗

（中央社記者龍柏安台北20日電）金門酒廠今天靠著板凳奇兵陳文宏3分球5投俱中，轟下生涯新的19分，加上洋將夏普（Walter Sharpe）也挹注19分、14籃板，終場91比77大勝對手，並逼得桃園璞園建築苦吞4連敗。

超級籃球聯賽（SBL）戰績排名第1的金酒，主力球員包括陳靖寰等人在內都有傷在身，陳文宏把握住難得登場機會，他全場出賽24分40秒，累計8投7中，拿下19分、3籃板、1助攻與1抄截，以幾近完美表現，幫助球隊拿下勝利。

陳文宏在第11季選秀會落選，兩年後加盟金酒，近幾年始終載浮載沉，本季開打前，他一度打算退休轉行，「不過我真的很喜歡籃球，加上球團願意再給我機會，我才想說再拚拚看」。

金酒總教練吳俊雄坦言，站在教練立場，球隊裡有人打出好表現他當然高興，「因為球隊裡又多了一名防守的可用之兵」。於私，他也替陳文宏感到開心，「因為他是我強恕高中的學弟」。

陳文宏表示，在球隊裡，教練賦予他的任務很簡單，「就是上場防守，盡量讓對方洋將在不舒服的情況下出手，得分只是次要的」。不過賽後他得知自己寫下生涯得分新高時，他仍坦言「很開心」。

其實比賽中，陳文宏就知道自己今天狀況超夯，他在第3節火力噴發，單節飆進4記3分球、獨拿14分，他笑說：「第3節手感真的不錯，出手後我就知道會進。」（編輯：張雅淨）1080120