這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
蘋果病東京流行 孕婦遊日須特別當心
生活

蘋果病東京流行 孕婦遊日須特別當心

專題／戒嚴後首發 橋頭事件成民主進程引信
政治

專題／戒嚴後首發 橋頭事件成民主進程引信

世界最可愛的狗 第一代網紅犬Boo過世
國際

世界最可愛的狗 第一代網紅犬Boo過世

中國反向春運興起 別樣的團聚同樣的年味
兩岸

中國反向春運興起 別樣的團聚同樣的年味

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

奇兵陳文宏轟19分 金酒逼璞園吞4連敗

最新更新：2019/01/20 20:13

（中央社記者龍柏安台北20日電）金門酒廠今天靠著板凳奇兵陳文宏3分球5投俱中，轟下生涯新的19分，加上洋將夏普（Walter Sharpe）也挹注19分、14籃板，終場91比77大勝對手，並逼得桃園璞園建築苦吞4連敗。

超級籃球聯賽（SBL）戰績排名第1的金酒，主力球員包括陳靖寰等人在內都有傷在身，陳文宏把握住難得登場機會，他全場出賽24分40秒，累計8投7中，拿下19分、3籃板、1助攻與1抄截，以幾近完美表現，幫助球隊拿下勝利。

陳文宏在第11季選秀會落選，兩年後加盟金酒，近幾年始終載浮載沉，本季開打前，他一度打算退休轉行，「不過我真的很喜歡籃球，加上球團願意再給我機會，我才想說再拚拚看」。

金酒總教練吳俊雄坦言，站在教練立場，球隊裡有人打出好表現他當然高興，「因為球隊裡又多了一名防守的可用之兵」。於私，他也替陳文宏感到開心，「因為他是我強恕高中的學弟」。

陳文宏表示，在球隊裡，教練賦予他的任務很簡單，「就是上場防守，盡量讓對方洋將在不舒服的情況下出手，得分只是次要的」。不過賽後他得知自己寫下生涯得分新高時，他仍坦言「很開心」。

其實比賽中，陳文宏就知道自己今天狀況超夯，他在第3節火力噴發，單節飆進4記3分球、獨拿14分，他笑說：「第3節手感真的不錯，出手後我就知道會進。」（編輯：張雅淨）1080120

地機族