30週年展黃平洋謝長亨對談 當年義不容辭回中職

（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒30週年特展今天邀請黃平洋及謝長亨到現場對談，中華職棒成立前，他們都在日本業餘隊打球，但在中職成立後都回到台灣效力，創造「四大天王」佳話。

中華職棒30週年特展「無人出局」，繼之前邀請到洪一中、曾智偵、郭建霖及羅世幸等傳奇球星到場對談，今天更請到「四大天王」之中的謝長亨及黃平洋。職棒初期統一獅、兄弟象、味全龍及三商虎，都各自有王牌投手，分別為謝長亨、陳義信、黃平洋、涂鴻欽，人稱「四大天王」。

謝長亨原本在日本業餘隊打球，中華職棒成立後就回國，從1991年開始效力統一獅隊，他說：「我們從很小開始打球，會希望到最高殿堂，當國內職棒成立，當然是回來第一批支持。」不過謝長亨笑說，他跟黃平洋很早就認識，其實當初很想到味全龍，「最後到了統一，反正上帝的安排就是這樣」。

黃平洋原先也是在日本業餘隊，原本日本球隊希望他不要回台灣打球，但他說：「我說不行，一定要回去，台灣職棒元年一定要有我，對一個棒球人來講非常重要。」當時他在日本月薪新台幣20萬，但回台灣僅有8萬，他說：「應該說一股傻勁，不管這麼多。」

至於兩位「天王」怎麼看對方，黃平洋指出，謝長亨非常沉穩、控球好，指叉球和滑球也都投得很好；謝長亨則說：「黃平洋有七彩變化球，尤其彈指曲球是很大特色，他的控球相當精準，反正球技已經到爐火純青，而且他的體能如果說全中職第二，沒人敢說第一。」（編輯：張雅淨）1080120

中華職棒30週年特展20日在台北舉辦天王強投見面會，邀請前中職明星投手黃平洋（後右）、謝長亨（前右）出席座談，會後為球迷簽名留念。中央社記者裴禛攝 108年1月20日