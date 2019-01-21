力抗球后闖進澳網女單8強 小威：永不放棄

（中央社墨爾本21日綜合外電報導）美國女網好手小威廉絲今天力抗世界球后羅馬尼亞名將哈勒普反撲，成功取得澳洲公開賽女單8強門票。小威賽後表示，哈勒普貴為世界排名第一，但她是一名鬥士，永不放棄。

現年37歲的小威廉絲（Serena Williams）以6比1、4比6、6比4力擒哈勒普（Simona Halep），闖進澳洲公開賽女單8強之林。

哈勒普賽後表示：「第一盤我感覺好像被火車撞到一般，一切都太快了。」

小威指出：「這真是一場緊繃的比賽，有些得分令人難以置信，但我熱愛打網球…能夠重返澳網比賽，真是酷斃了。」

她坦言，她還有更多的潛力，這場比賽原本應該以直落二勝出的。

她說：「我絕對可以達到新的境界。如果我想繼續獲勝晉級，我必須這麼做。」

小威表示：「我真的需要提升我的球技，她（哈勒普）是世界排名第一的高手，原因在此…（但是）我是一名鬥士，我永不放棄。」

她說：「對我而言，為了保持不敗，我必須表現得更有自信，我辦到了。」

小威自去年9月未再參加比賽，今日卻一舉打垮世界球后，有人認為這是當今女子網壇實力貧乏的寫照。但是，小威不認同。

她說：「我認為這比較多的成分是在說我，而非女子網壇…女子網壇是很棒的，目前處於歷來最高的層次…比賽並不好打。」 （譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080121