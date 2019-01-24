林書豪拿15分 老鷹痛宰公牛

美國職籃亞特蘭大老鷹隊24日以121比101擊敗芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/atlhawks）

（中央社記者黃巧雯台北24日綜合報導）美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹隊前鋒柯林斯今天狂轟35分，個人例行賽新高，率隊以121比101擊敗芝加哥公牛，終止2連敗，而台裔球星林書豪拿下15分、4助攻。

老鷹前鋒柯林斯（John Collins）今天開賽沒多久就用三分球，開啟一波20比3猛攻，上半場個人9投8中，獨得22分。

林書豪在首節倒數5分8秒頂替菜鳥主控楊恩（Trae Young）上場，拿下2分，第2節再添6分，一度助老鷹領先多達20分，公牛靠著波提斯（Bobby Portis）、馬卡南（Lauri Markkanen）輪流在外線出手，將比數追成60比66。

楊恩此役手感不佳，第3節尾聲才靠著三分球，得分才開張，林書豪單節再進帳7分，與柯林斯聯手，助老鷹將領先分數擴大至15分，老鷹末節持續追加分數，終場就以121比101大勝公牛。

柯林斯拿下全場最多35分、8籃板、2助攻，得分也寫下個人生涯例行賽單場新高的紀錄。

林書豪此役上場22分鐘，貢獻15分、2籃板、4助攻，連2場得分雙位數，得分與普林斯（Taurean Prince）並列全隊第2。

公牛隊拉文（Zach LaVine）包辦23分、4籃板、4助攻、馬卡南拿下22分、6籃板。（編輯：張芷瑄）1080124