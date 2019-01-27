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晉級亞洲杯8強 越南足球隊返國球迷熱烈歡迎

最新更新：2019/01/27 10:06
越南足球隊在阿拉伯聯合大公國舉行的亞洲杯足球賽闖進8強，繼續創下佳績。全隊球員與教練團26日返國，受到越南民眾與球迷的熱烈歡迎。圖為越南足球隊。（越南足球協會提供）中央社河內傳真 108年1月27日
越南足球隊在阿拉伯聯合大公國舉行的亞洲杯足球賽闖進8強，繼續創下佳績。全隊球員與教練團26日返國，受到越南民眾與球迷的熱烈歡迎。圖為越南足球隊。（越南足球協會提供）中央社河內傳真 108年1月27日

（中央社河內27日電）南韓籍教練朴恒緒執教下的越南足球隊在阿拉伯聯合大公國舉行的亞洲杯足球賽闖進8強，創下佳績。全隊球員與教練團昨天返國，受到越南民眾與球迷的熱烈歡迎。

越南足球隊昨天下午返抵國門，越南文化體育與旅遊部部長阮玉善（Nguyen Ngoc Thien）與體育相關部門官員前來接機，在機場舉行慶祝球隊亞洲杯佳績儀式，表彰教練與球員所付出的努力和貢獻。

大批民眾與球迷掌握球隊返國時間，身穿印有越南國旗的上衣，在機場外及周邊道路聚集，揮舞國旗並大聲喊著「越南隊萬歲」及教練和球員的名字，對他們表示熱烈歡迎，場面相當熱鬧。

越南足球隊2017年10月起在朴恒緒（Park Hang Seo）指導下，屢創佳績，去年參加3項國際賽事，都名列前茅，包括亞足聯U23錦標賽亞軍、亞運男足賽第4名與東南亞足球錦標賽冠軍。

4年一度的亞洲盃足球賽（Asian Cup）今年1月5日至2月1日在阿拉伯聯合大公國舉行。越南隊這次參賽晉級8強，24日迎戰日本隊，最終以0比1敗給對手，無緣晉級4強。

越南足球隊闖進亞洲杯8強，是12年來所取得的最佳成績，加上球隊在整個賽事表現良好且不斷進步，因此雖然只止步8強，仍讓越南球迷為之瘋狂與歡樂，不斷讚許教練與球員。

對於越南足球隊在亞洲杯取得佳績，許多國內業者也表示，將提供全隊巨額獎金。（編輯：施燕飛）1080127

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