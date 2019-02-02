黃忠義張泰山見面會 興農二連霸印象深

中華職棒30週年特展2日持續在華山文創園區展出，並舉辦主題日，邀請退役球星、「興農三番刀」其中2人黃忠義（左）及張泰山（右）到場對談，與球迷近距離接觸。中央社記者吳翊寧攝 108年2月2日

（中央社記者楊啟芳台北2日電）中華職棒30週年特展今天舉辦「猛牛打線見面會」，邀請前興農牛球員黃忠義及張泰山到現場對談話當年，尤其是2005年興農牛拿下二連霸，讓2人印象最深刻。

談到對彼此第一印象，黃忠義表示：「當時看到在味全龍的張泰山才19歲，想看看他到底有多少能耐，本來有點看輕他，但張泰山很不客氣地打出好表現，對這號人物另眼相看。」

張泰山則指出，當時還在味全，認為興農牛是「1人球隊」，只有黃忠義有表現，很多學弟都被他玩得團團轉，是很會用腦筋打球的前輩。

味全龍1999年解散後，張泰山轉戰興農牛，與黃忠義、剛進職棒的鄭兆行組成「興農三番刀」，2004、2005年拿下二連霸。黃忠義說：「當時拿到冠軍非常興奮，也相當珍惜，是很好的回憶，我革命了10幾年才拿到總冠軍。」

張泰山則笑說，當時年輕球員都想幫隊上的「老人家」圓冠軍夢，加上黃忠義總是最早到球場練球，大家互相感染下更有凝聚力。他也指出，當時興農牛球迷人數直逼兄弟象。

張泰山與黃忠義職棒生涯都達成「千安百轟百盜」，張泰山更是有2134安、289轟。他認為達成百盜最難，笑說：「大家有看過胖子跑這麼快嗎？」

不過張泰山補充，對他來說，打點最重要，生涯打點1338也是中職最多。他說：「當有跑者在壘上時，打者壓力最大，打點可以最直接幫到球隊，能拿到1000多分很開心。」

黃忠義則表示，百轟最難，因為在球員時期擔任開路先鋒為主，責任是要上壘、用速度破壞對方守備，他說：「泰山是中心打者，所以責任是打點，我們角色是不一樣的。」

黃忠義2007年以總教練身分上場代打，轟出滿貫全壘打，至今仍讓大家津津樂道。他回憶，其實當時首席教練叫他上場時，綁鞋帶手都在抖，只是很單純想幫球隊建功，「之後才認知到這是個不容易的紀錄，我覺得滿驕傲的」。（編輯：吳佳穎）1080202

中華職棒30週年特展2日持續在華山文創園區展出，並舉辦主題日，邀請退役球星、「興農三番刀」其中2人黃忠義（左）及張泰山（右）到場對談，與球迷近距離接觸。中央社記者吳翊寧攝 108年2月2日

中華職棒30週年特展2日持續在華山文創園區展出，許多球迷到場參觀展覽。中央社記者吳翊寧攝 108年2月2日

中華職棒30週年特展2日持續在華山文創園區展出，許多球迷到場參觀展覽。中央社記者吳翊寧攝 108年2月2日