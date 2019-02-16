于煥亞27分獲明星賽MVP 率白隊擊敗黑隊

第16季超級籃球聯賽（SBL）超級明星對抗賽16日登場，終場白武士隊以146比140氣走黑武士隊，白武士于煥亞（右）攻下27分，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 108年2月16日

（中央社記者龍柏安台北16日電）于煥亞今天在明星賽攻下白隊最高的27分，包括在第4節最後54秒內飆進2顆關鍵3分球，終場率隊以146比140險勝黑武士，他也獲得明星賽MVP殊榮。

第16季SBL超級籃球聯賽明星賽，今天在桃園巨蛋登場，黑隊在第4節最後1分14秒，靠著「男模」呂政儒的3分球將比分追成137比137平，也把比賽氣氛帶到最高點。

決勝期白隊于煥亞的連續3分球滅火成功，白隊不但拿下贏球的新台幣5萬元團隊勝利獎金，拿下MVP的他也再添1萬元獎金。

于煥亞賽後受訪時，同隊的「喇叭」張博勝在外高喊：「于煥亞獎金捐出來，你不是說只在乎榮譽，不在乎獎金。」于煥亞則大方表示，他會說到做到，「我的部分加上勝利獎金總共6萬元，拿出來大家平分了」。

不過當于煥亞聽到自己的1萬元獎金還要扣稅，他苦笑說：「那我還賠錢啊。」同隊的蔣淯安則安慰他：「稅金就當成製作獎牌（MVP）的成本囉，反正獎牌還是你的。」

黑隊總教練吳俊雄透露，在比賽最後1分鐘，他的感覺最煎熬，由於于煥亞是他在金門酒廠的愛將，球員打得好，他當然開心，但另一方面，他執教的偏偏是黑隊，他神比喻：「這感覺就像是初戀，又第一次失戀。」

比賽中球員除在場上秀球技，也不忘搞笑，第4節最後24.3秒，白隊叫暫停，黑隊洋將愛德（Edvinas Seskus）悄悄跑到對方板凳席偷聽戰術，被逮個正著；此外比賽剛開打，黑隊洋將天使（Angel Nunez）飆特大號3分球，卻投了大麵包，同隊的簡浩竟大聲噓他，都惹得現場球迷哈哈大笑。（編輯：張芷瑄）1080216

第16季超級籃球聯賽（SBL）超級明星對抗賽16日在桃園巨蛋舉行，終場由白武士隊擊敗黑武士隊，白武士于煥亞（左）拿下單場MVP。中央社記者張新偉攝 108年2月16日

第16季超級籃球聯賽（SBL）超級明星對抗賽16日登場，黑、白武士在桃園巨蛋相互較勁，終場由白武士更勝一籌，白武士陣中于煥亞攻下27分，獲選MVP。中央社記者張新偉攝 108年2月16日