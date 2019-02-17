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中職30週年開季活動 宣布明星賽在新莊舉行

最新更新：2019/02/17 17:11
中華職棒17日在華山文創園區舉辦30週年開季宣告活動，中職會長吳志揚（左）宣布今年明星賽將於7月27日、28日在新莊棒球場舉行。中央社記者張新偉攝　108年2月17日
中華職棒17日在華山文創園區舉辦30週年開季宣告活動，中職會長吳志揚（左）宣布今年明星賽將於7月27日、28日在新莊棒球場舉行。中央社記者張新偉攝　108年2月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒今天在華山文創園區舉辦30週年開季宣告活動，宣布今年明星賽7月27日、28日於新莊棒球場舉行，主視覺則是以鑽石和本壘板為概念，希望球迷能在30週年回來看球。

開季活動中列出今年中華職棒重點比賽，除了3月23日在桃園棒球場，由統一7-ELEVEn獅對上Lamigo桃猿的開幕戰，24日為獅隊主場首戰，26日為中信兄弟主場首戰，4月5日則是富邦悍將主場首戰。

今年中職明星賽則是7月27日、28日在新莊棒球場舉行，預計會由世界12強賽中華隊對決中華職棒明星隊，為12強賽做暖身，另外也會延續去年包含全壘打大賽在內的五項戰技，成為「升級版」五項戰技。

日前中職會長吳志揚曾說明星賽有可能在高雄舉行，不過最後確定為新莊，對此吳志揚說明，一開始是高雄市長韓國瑜當選時，有跟他提議，但最後沒有談成，才改至新莊棒球場舉行。

至於明星賽對戰方式，吳志揚指出，中華隊總教練選出後，就會選教練團和球員初步名單，他說：「如果到明星賽那時候基本陣容還沒出來，就有點慢了，一定要先有訓練和比賽。」

中職今天也公布新球季主視覺，以30週年為主題，搭配鑽石的概念，吳志揚表示，「鑽石代表晶瑩剔透，而且成為鑽石前要經過磨練，30週年中職要成為璀璨的鑽石。」

主視覺還含有本壘板概念，英文Home與「家」同字，吳志揚說：「希望球迷可以回家，對棒球的熱情也回家，年底12強中華隊打出好成績，光榮回家。」（編輯：陳俊碩）1080217

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