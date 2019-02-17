中職球員缺特色 四大天王盼更多球星

中華職棒17日在台北華山文創園區舉辦30週年開季宣告記者會，邀請有中職「四大天王」之稱的涂鴻欽（左起）、陳義信、黃平洋與謝長亨到場，4人並與職棒30年主視覺合影。中央社記者張新偉攝 108年2月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職四大天王黃平洋、謝長亨、陳義信及涂鴻欽今天齊聚職棒30週年開季宣告活動，黃平洋希望球隊多製造話題、塑造球星，涂鴻欽認為現在球員沒有個人特色，沒辦法抓住觀眾的心。

中職四大天王黃平洋、謝長亨、陳義信及涂鴻欽，在職棒初期不但在球場上具有主宰力，場外也深受球迷喜愛，是非常有代表性的球星，這個稱號至今仍會被提起，不過他們認為現在的中職比較缺少話題。

黃平洋跟各球團呼籲，「希望球隊可以多製造話題，多塑造Super Star」，四大天王都很希望，這個世代的「新四大天王」未來會出現。

涂鴻欽表示，「現在很少看球了，因為感覺不太好看，沒有辦法抓住觀眾的心，我就不想看了，其他觀眾怎麼會想看，很可惜」，涂鴻欽認為，現在的選手比較不會抓住球迷的心，也沒有什麼個人風格，讓球迷願意用心去看球賽。

涂鴻欽說：「球員要想出自己的特色，讓觀眾想要買票進場看你，就算退休後還是會想起你」。

中華職棒會長吳志揚也指出，「職棒是一個運動產業，必須不斷製造話題，希望大家回家，球迷回來，老球員也回來關心職棒發展。」（編輯：方沛清）1080217