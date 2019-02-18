HBL喬楚瑜染諾羅病毒 打亂光復8強大計

（中央社記者龍柏安台北18日電）HBL高中籃球聯賽籃板王、光復高中喬楚瑜，8強賽前罹患諾羅病毒，只打2分鐘就快脫力，光復禁區少了他捍衛領空，終場以55比79慘敗高苑工商，吞下首敗。

107學年度HBL高中籃球聯賽，今天在台北和平籃球館點燃戰火，隊史首度打進8強的光復，首役就碰上南部勁旅高苑，加上禁區王牌喬楚瑜身體不適，大幅折損戰力，教頭陳定杰無奈地說：「雖然不能怪喬楚瑜，但是他身體出狀況，打亂球隊節奏與我的布局」。

喬楚瑜在上個階段12強出賽5場，場均可拉下15.4籃板，另可送出1.8次阻攻，是率領光復挺進8強的頭號功臣，沒想到他在週日凌晨2時開始上吐下瀉，看過醫生後證實得了諾羅病毒，陳定杰說：「現在全隊都要帶口罩，避免交叉傳染」。

喬楚瑜今天出賽28分56秒，全場拿下10分、14籃板，另有2抄截與2阻攻，帳面上看起來影響不大，但陳定杰說：「他的體力都被拉光、吐光了，他一直想下來休息，他大概只發揮了30%的水準。」

對於為何中毒，喬楚瑜坦言：「大概是自己亂吃東西吧」，他透露，今天只打了2分鐘，就感覺自己沒力了，他無奈地表示真的很倒楣，偏偏在賽前身體出狀況，他也只能禱告「希望明天就會好」。

陳定杰坦言，若喬楚瑜身體一切正常，賽前評估和高苑的對決應是五五波，「季外我們兩隊交手雙方都互有輸贏」，而陣中主力出狀況，他雖無奈，但強調比賽還是要打下去。（編輯：方沛清）1080218