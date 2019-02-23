4拍子楊譁永攻守表現 豐田晉富邦盃冠軍戰

2019年富邦盃台灣12強少棒大賽，台東縣豐田國小球員楊譁永（圖）攻守有表現，4.1局好投，也有敲出1支安打，率隊以3比1擊敗桃園市仁善國小，晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 108年2月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）2019年富邦盃台灣12強少棒大賽，台東縣豐田「4拍子」球員楊譁永攻守有表現，4.1局好投率隊以3比1擊敗桃園市仁善、晉級冠軍戰；豐田教練莊獻祥肯定球員表現 ，「有拿出該有的態度」。

豐田與仁善4強交手，比賽前半段形成投手戰，兩隊前2局都沒有拿下分數，豐田3局抓準對方投手控球不穩時機，靠著接連2次保送、盜壘、暴投、許定捷安打送回第1分，4局再靠著保送、高士凱、楊譁永、王佑恩接連安打、高飛犧牲打，單局再添2分保險分。

仁善比賽前3局有零星攻勢，但沒能拿下分數，4局靠著保送、觸身球保送，廖宥霖適時安打，拿下唯一1分，比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

莊獻祥表示，賽前就有設定仁善會派出邱宇珩先發，特別叮嚀球員抓變化球打，消耗投手用球數，球員也有確實做到教練團要求，戰術奏效。

豐田先發投手楊譁永今天投4.1局被敲3支安打，投出2次三振， 失掉1分責失分，有效壓制對手打線，比賽後半段上場接替蹲捕，也有敲出1支安打，攻守都有表現。

莊獻祥表示，楊譁永5年級開始，就算球隊穩定的投手戰力，也是球隊的主戰捕手，是投打守跑、4拍子球員，直球與變化球的搭配不錯，也是球隊今天拿勝功臣之一。

莊獻祥提到，今天本來就預期會是低比分的比賽，3局拿下第1分很關鍵，球員感覺慢慢放得開，4局把握機會有效搶分；莊獻祥也透露，此次前2場比賽，球員感覺有點鬆懈，教練團不斷叮嚀，「今天球員無論跑壘、守備，有把該有的態度拿出來」。

楊譁永自評今天表現超過90分，投球控球部分有確實做好，雖然比賽一直沒能拉開，但是不會覺得有壓力，「深呼吸、自然就可以變好」，教練稱讚他為4拍子球員，但楊譁永表示最喜歡投球，也對投球最有自信。（編輯：張芷瑄）1080223