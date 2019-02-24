養父鐵小林亮寬齊聚 對彭政閔將退休獻祝福

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒30週年特展今天舉辦「日籍強投見面會」，請到前兄弟象投手養父鐵及小林亮寬，到場分享當年回憶，他們在兄弟時期皆與彭政閔當過隊友，談到恰恰將退休，也都獻上祝福。

養父鐵於2001及2006年在兄弟象效力，其中2001年出賽31場含26場先發，繳出11勝10敗、防禦率2.21優異成績。小林亮寬則是2008至2009年在兄弟象，第一年出賽27場含23先發，拿下10勝6敗，防禦率2.66。目前養父鐵在日本獨立聯盟當教練，小林亮寬則是在福岡開設棒球學校。

即使兩人都離開中職多年，還是會用網路關心前隊友，尤其他們都跟即將要退休的「恰恰」彭政閔同隊過。養父鐵在兄弟象時，剛好是彭政閔新人年，養父鐵說：「我們那時候都是新人，現在已經過了19年，他對台灣棒球影響很大，也希望他今年為了球迷打出好成績，為自己職棒生涯畫下完美句點。」

小林亮寬則表示，當時自己在台灣時，彭政閔已經是大明星，且在場上有拚戰精神，在場下又可以跟隊友打鬧，也常關心外籍球員。小林亮寬說：「我非常尊敬恰恰，也期待他退休後會帶給年輕球員什麼影響。」

至於印象最深刻的比賽，養父鐵及小林亮寬都曾在總冠軍賽面對過統一獅。2001年養父鐵在總冠軍賽拿下2勝2救援，還包辦MVP，他說：「那時候心理唯一想的就是拿總冠軍，不過拿到冠軍不是我一個人的力量，大家一起努力，才有辦法拿到。」

小林亮寬則是在2008年總冠軍戰第6場，主投6局飆出7次三振無失分，他提到，到台灣前本來跟爸爸大吵一架，因為爸爸本來反對他打棒球，但他說：「那年都沒跟爸爸聯絡，不過第6場父母有來看比賽，而且我表現很好，是最深刻的回憶。」（編輯：陳俊碩）1080224