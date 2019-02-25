HBL光復輸南山教練火大 榮譽假對半打折

（中央社記者龍柏安台北25日電）隊史第1次打進8強，就成功晉級4強，光復高中教練陳定杰原打算二二八連假要給球員4天榮譽假，不過，今天晚間53比71輸球後，說好的4天連假打對折，只剩2天。

107學年度HBL高中籃球聯賽今天進行最後一天8強賽，由於光復與能仁家商雙雙提前底定晉級4強，輸贏只會牽動其他球隊晉級態勢與排名，沒想到光復晚間以53比71大敗，賽後讓陳定杰大發飆。

「HBL打的就是態度，我不允許我的球員用這種態度打球。」陳定杰賽後鐵青著臉不悅地表示，因為球隊提前確定晉級，球員比賽態度太爛，讓他非常火大，「我們沒有資格挑對手，每一場都應該全力去挑戰對手。」

陳定杰透露，今年過年本要讓球員放9天年假，因為球隊晉級8強，因此初三就提前收假，沒想到在8強賽球員表現倒吃甘蔗，甚至創下隊史首次晉級4強的紀錄，為了獎勵球員，才打算接下來的二二八連假，讓球員一口氣放4天，好好休息。

沒想到8強賽收關戰，球員的表現讓陳定杰太失望，因此決定榮譽假的假期「縮水」，只剩原來的一半。

能仁擊敗光復後，8強賽拉出7連勝，以分組第一晉級4強，加上預賽與複賽，本季拉出15連勝，也是聯盟中唯一未嘗敗績的球隊。

能仁4強決賽首役，將再次對決光復，教頭林正明坦言，今天這場比賽沒有太多參考價值，「光復本季越打越好，不過，這場比賽對方早早就開始調整，輸贏都沒有太大意義。」

今天攻下20分的林彥廷也認為，光復在8強能夠擊敗松山，又以些微之差惜敗南山，肯定不是弱隊，因此下一次對決，還是會全力以赴。（編輯：管中維）1080225