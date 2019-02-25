搶廣島鯉魚隊門票抽選券 5萬球迷險暴動

（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本職棒廣島鯉魚隊門票一票難求，今年採取新措施，買門票前需先領取抽選券。今天球團發放抽選券，湧入約5萬名球迷，達預估人數的一倍，差點發生暴動。

截至去年為止，廣島鯉魚隊球團的球季比賽門票是以先領購買門票所需的號碼牌的方式，但有人大量購入後轉賣，所以今年採取新措施，改以抽選的方式購得門票。

球團規劃有2100個名額可於3月1日和2日提前購買70場球賽任一場的部分指定席。原本預估今天會有2萬5000人前來廣島馬自達球場領取抽選券，不料湧進約5萬人，情況混亂，警察特別前來維持秩序。

球團原本預定上午11時開始發放抽選券，11時以前到的民眾可領到抽選券，但眼看距離球場600公尺處的火車平交道周邊也擠滿人，JR西日本鐵道公司向球團抱怨，擔心交通癱瘓，於是球團提早1小時20分發放抽選券。

球團開始發放抽選券時，球場外還有約500公尺長的人龍，但球團中途停止發放抽選券，引發還在排隊的球迷怒火中燒，情況一度混亂。今天抽選券約發放了4萬多張。

廣島鯉魚隊的比賽門票近年來一票難求。自從2015年黑田博樹、新井貴浩重返廣島鯉魚隊，廣島鯉魚隊人氣紅不讓。

廣島鯉魚隊從2016年開始在日本職棒中央聯盟拿下3連霸後，球迷大增，門票比以前更難買到，也衍生出有人在網路上以高價轉賣門票的問題。因此球團今年採行新措施，希望能讓更多人購得門票，不料造成混亂局面。

有球迷抱怨，「為何拿不到抽選券」、「應有臨機應變的做法」、「球團要給個交代」，也有球迷語氣堅定的說：「別小看廣島鯉魚隊球迷。」（編輯：施燕飛）1080225