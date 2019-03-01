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魔術第四節逆轉秀 中斷對勇士11連敗

最新更新：2019/03/01 12:29

（中央社記者黃巧雯台北1日電）美國職籃（NBA）奧蘭多魔術今天在主場迎戰金州勇士，決勝節急起直追，加上高登全場拿下22分、15籃板，終場就以103比96獲勝，中斷對戰11連敗。

勇士前一場才因邁阿密熱火韋德（Dwyane Wade）絕殺三分球吞敗，勇士今天出戰魔術，在杜蘭特（Kevin Durant）輪休以及伊古達拉（Andre Iguodala）生病缺陣的情況下，浪費第四節雙位數的領先優勢，近6場比賽吞下4敗。

魔術決勝節靠著羅斯（Terrence Ross）外線連發，先扳成89比89平手，儘管勇士隨後要回領先，但在比賽結束前不到3分鐘，魔術佛契維奇（Nikola Vucevic）、奧古斯丁（D.J. Augustin）以及高登（Aaron Gordon）關鍵超前三分球，聯手發動一波10比0攻勢，加上勇士柯瑞（Stephen Curry）最後2次出手都未進，魔術終場就以7分差勝出。

高登攻下全隊最高22分、15籃板，替補上陣的羅斯也拿下16分、5助攻，幫助魔術中斷對勇士的11連敗，魔術前一次擊敗勇士，得追溯至2012年12月15日。

勇士柯瑞砍下33分、8籃板，柯森斯（DeMarcus Cousins）、湯普森（Klay Thompson）各進帳21分。（編輯：李亨山）1080301

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