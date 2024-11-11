NBA柯瑞飆36分勇士獲勝 雷霆榜眼重傷至少休8週

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（中央社記者黎建忠台北11日電）美國職業籃球聯盟（NBA）金州勇士隊今天作客雷霆主場，柯瑞狂飆36分，全隊砍進21記三分球，終場以127比116獲勝，拿下近7戰的第6勝，雷霆還傷了榜眼霍姆葛倫至少休8週。

奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）今年開季打出7連勝高潮，但最近3戰吞2敗，讓出西區龍頭位置。

此外，雷霆禁區守護神霍姆葛倫（Chet Holmgren），也在首節打5分鐘時，為封蓋對手上籃，不慎重摔在地，經檢查後確定為右髂髖部骨折，至少缺席8到10週後才會重新評估。

霍姆葛倫留下4籃板、沒得分紀錄就離場，在之前9場比賽，他平均可貢獻18.2分、9.2個籃板和2.9次阻攻。霍姆葛倫本季有26次阻攻，在NBA僅次於聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）球員溫班亞馬（Victor Wembanyama）的40次。

雷霆隊友亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後接受訪問時表示，「真的很遺憾聽到這樣的消息，希望他沒事」；隊友威廉斯（Jalen Williams）說：「這不是我們第一次遇到這樣的情況，我們會繼續往前走並接受這個挑戰。」

首節以26比33落後的勇士（Golden State Warriors）在柯瑞（Stephen Curry）帶動下，第2、3節合計轟下81分，打垮雷霆氣勢。（編輯：李明宗）1131111