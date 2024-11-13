NBA柯瑞末節連得12分 率勇士擊退獨行俠

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）轉戰NBA獨行俠湯普森今天回到勇士主場大通中心，首度對戰老東家，受到球迷歡迎，湯普森單場攻下22分，而昔日搭檔柯瑞在決勝節接管戰局，包辦最後12分，率勇士以120比117勝出。

34歲的湯普森（Klay Thompson）NBA生涯從金州勇士起步，效力勇士13個球季，與柯瑞（Stephen Curry）攜手為球隊奪得4座冠軍，而湯普森上季婉拒球隊續約，休賽季透過先簽後換方式轉戰達拉斯獨行俠，也讓昔日「浪花兄弟」拆夥。

勇士今天在主場與獨行俠交手，這也是湯普森（Klay Thompson）轉隊後首度重回大通中心，球團賽前除了安排約400名工作人員戴上船長帽夾道歡迎，還發放船長帽給球迷，致敬喜歡開船的湯普森，並特別製作影片回顧湯普森過往。

「那真的很酷。」湯普森表示：「感謝這些員工對我的愛，完全出乎我意料，這讓我露出微笑，我永遠都不會忘記。」

湯普森與柯瑞昔日隊友變成對手，開賽兩人就有不少對位機會，湯普森先是單打柯瑞，造成柯瑞犯規，湯普森隨後2罰全中，而柯瑞隨後在湯普森防守下，投進三分球後，還不忘了向對方比手勢。

兩人互動成為場上焦點，湯普森次節連續命中三分球，還模仿柯瑞經典的抖肩慶祝動作，讓在板凳席的柯瑞看著湯普森火燙的手感也直搖頭。

前3節結束勇士以96比89領先，獨行俠決勝節展開反攻，厄文（Kyrie Irving）三分球，加上湯普森繼續展現外圍火力，幫助獨行俠在倒數5分17秒反倒取得5分領先。

柯瑞在重要關頭挺身而出，在最後3分10秒包辦球隊最後12分，包括倒數12秒關鍵2罰，而獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）三分出手落空，也錯失追平機會。

湯普森賽後與柯瑞互相擁抱致意，談到與柯瑞在場上對位，湯普森表示，過去兩人雖然曾在訓練、美國隊集訓期間、全明星賽曾對抗過，但在正式NBA比賽中對位，讓他覺得很有趣。

湯普森此役攻下追平個人本季最高得分的22分，包括6顆三分球，外加4籃板、3助攻，而隊友唐西奇則攻下全隊最高31分、8籃板、6助攻。

這場比賽也是NBA盃C組分組賽，勇士的柯瑞狂飆37分，三分球12投5中，另有6籃板、9助攻，至於庫明加（Jonathan Kuminga）獲得全隊次高16分，率隊取得2連勝。（編輯：陳政偉）1131113