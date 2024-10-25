NBA金塊開幕戰受挫 87比102不敵雷霆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社丹佛24日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今晚開幕戰面對來踢館的奧克拉荷馬雷霆，雷霆靠著亞歷山大和霍姆葛倫兩人共拿逾50分的優異表現，終場就以102比87技壓約基奇領軍的金塊。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）今天分別獲得全場最高28分及整場次高的25分；上個球季的最有價值球員票選，亞歷山大獲得票數僅次於約基奇（Nikola Jokic）。

此外，霍姆葛倫還抓了14顆籃板，創生涯單場新高，外帶2抄截和4阻攻，幫助雷霆一度領先金塊多達20分。

霍姆葛倫在今晚比賽的攻守表現，還有第3節賞給約基奇火鍋以及飛身灌籃的美技，令人印象深刻。他賽後說：「我只是全力以赴，並執行（戰術）協助（球隊）贏得比賽，而且大家今晚團結一致，最終取得勝利。」

雖然上個球季是約基奇4年內第3度贏得最有價值球員殊榮，而且這場比賽他繳出16分、12籃板和13助攻的大三元表現，但最終金塊開幕戰仍不敵雷霆。

金塊全場命中率不佳只有35.7%，下半場更是53投僅15中而種下敗因，致使作客的雷霆抱走勝利。

雷霆與金塊上季例行賽戰績都是57勝25負，之後因比較對戰紀錄由雷霆取得西區聯盟第1，但雷霆於西區季後賽7戰4勝制的準決賽中，以2勝4負敗給達拉斯獨行俠而未能晉級。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131025