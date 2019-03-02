顏清浤展快腿優勢 助高苑晉木棒聯賽4強

高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，高雄市高苑工商2日與地主嘉義高中交手，最終以7比6拿勝、晉級4強，球員們開心歡呼。中央社記者謝靜雯攝 108年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，高雄市高苑工商與地主嘉義高中交手，打擊守備都有狀況，顏清浤用速度優勢幫助球隊，單場跑回4分，高苑靠著再見保送以7比6拿勝、晉級4強。

高苑工商前兩屆木棒聯賽都在8強止步，今年8強碰上嘉義高中，雖然一路領先，但嘉中展現韌性，高苑8局守備出狀況，單局發生2次守備失誤，投手也沒能壓制，被敲出6支安打，單局失掉5分，讓出領先優勢。

8局上半打完高苑5比6落後，下半局高苑靠著失誤、翁耀宗適時安打送回追平分，9局顏清浤觸身球保送、短打推進，再連選3次保送，滿壘時擠回致勝分、順利拿下比賽勝利。

高苑總教練李來發表示，球員今天守備的專注力有點受影響，還好比賽後半段有沉住氣，今天打線也沒有發揮，僅敲出4支安打，靠著顏清浤的快腿攻勢給對方壓力，是拿勝的關鍵之一。

顏清浤高一、高二都打鋁棒，升上高三後才開始打木棒組比賽，他說之前在打鋁棒時，學長都會帶領大家，現在也希望可以帶領學弟們一起努力，讓學弟們可以安心。

顏清浤偶像是日籍好手鈴木一朗，平時除了看他的打擊影片外，打擊前的準備動作也會模仿鈴木一朗；顏清浤把握表現舞台，今天雖然只有敲出1支安打，但是5個打席4度上壘，替球隊跑回4分，他表示近期打擊有點低潮，但對速度很有信心，也希望展現優質幫助球隊。（編輯：張芷瑄）1080302