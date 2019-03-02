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UBA輔大曾祥鈞領軍 終結台師大19連勝

最新更新：2019/03/02 16:33

（中央社記者黃巧雯台北2日電）UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，輔仁大學今天由曾祥鈞領軍攻下25分、10籃板，以75比69氣走台灣師大，台師大不但吞下8強賽首敗，也中斷自預賽以來19連勝。

台師大自預賽以來拉出一波19連勝，賽前更與國立體大在8強賽同為4勝0敗、未曾嚐過敗績，只差一步就能取得4強門票。

台師大今天對戰輔大陷入苦戰，兩隊決勝節一路拉鋸，輔大靠著林哲霆三分球，盧峻翔關鍵2罰皆進，反倒以68比67超前，隨後林哲霆、曾祥鈞繼續把握罰球機會追加分數，最終以6分差勝出。

輔大今天贏球後，目前戰績3勝2敗，仍有機會晉級4強。

輔仁大學先前因高雄師大楊台安準絕殺三分球吞敗，輔大教練楊哲宜透露，輔大輸球後，反而激起球員更高的鬥志和向心力，而這場與台師大的比賽，球隊則是照著原先擬定的策略在打。

至於贏球關鍵，楊哲宜認為，關鍵在團隊防守與減少失誤，他提到，前面比賽團隊防守沒有展現出來，且失誤偏多，因此球隊近期持續在修正。

曾祥鈞今天拿下全隊最多的25分，10投7中，手感不錯，另有10籃板、2抄截；林哲霆貢獻11分、2籃板。（編輯：張雅淨）1080302

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