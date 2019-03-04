春季分齡泳賽再傳佳績 莊沐倫100仰泳破全國

高師大附中游泳小將莊沐倫（右2）4日在108年全國春季分齡游泳錦標賽男子100公尺仰式賽事，以55秒78破全國摘金。（鄭創禧提供）中央社記者龍柏安傳真 108年3月4日

（中央社記者龍柏安台北4日電）高師大附中三年級小將莊沐倫，今天在108年春季分齡游泳錦標賽最後一天，於男子100公尺仰式以55秒78泳破全國，成為繼王星皓後，今年度第2名突破全國高牆的泳將。

108年全國春季分齡游泳錦標賽今天在台中北區國民運動中心進行最後一天賽事，新生代泳將莊沐倫趕在比賽結束前，在拿手的100公尺仰式再締新猷，不僅改寫自己在去年香港公開賽所締造56秒08全國紀錄，也成功游進56秒大關內。

莊沐倫的指導教練鄭創禧透露，這場比賽刷新紀錄是意料之中的事，「其實我們去年就設定他的100仰要游進56秒內，現在只是稍微晚了幾個月。」

今年2月剛滿18歲的莊沐倫，已是台灣泳壇最閃亮的一顆新星，去年他已先後參加雅加達—巨港亞運、阿根廷青年奧運，並在青奧200仰刷新全國紀錄，現在他把目光鎖定在2020東京奧運。

鄭創禧坦言，莊沐倫對參加奧運展現出強烈渴望與企圖心，且100、200仰距奧運參賽B標差距都不大，「我們沒有特別設定他要在哪場比賽達標，不過跨過奧運參賽門檻，是今年度他的主要目標。」

根據國際游泳總會（FINA）公布的2020東京奧運參賽標準，100仰參賽最低門檻55秒47，200仰為2分01秒03，莊沐倫今天100仰的成績距達標只差0.31秒，而他200仰最佳成績距離B標也只差0.57秒。（編輯：翁翠萍）1080304