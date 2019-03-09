壘協與日本三重熊野交流 女壘9月力爭東奧門票

中華民國壘球協會9日在台北舉行與日本三重縣熊野市的交流簽約儀式，包括壘協副理事長魏隆琪（左）、熊野市長河上敢二（中）、三重縣知事鈴木英敬（右）出席與會，未來盼透過運動讓台日有更多交流。中央社記者楊啟芳攝 108年3月9日

（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華民國壘球協會今天舉行與日本三重縣、熊野市的交流簽約儀式，在2020東奧前將與上述兩地密切來往。目前中華女壘正備戰4月底亞洲盃，以及9月在上海的亞太區奧運資格賽。

壘協副理事長魏隆琪表示，2017年中華女壘隊前往熊野訓練後，就與熊野搭起友誼橋梁，原定的簽約儀式是在去年9月，但當時剛好遇到颱風。魏隆琪說：「期待雙方有更多交流機會。」

熊野市長河上敢二則說：「很高興彼此能夠針對壘球發展，進行今天的簽約儀式。」他也提到，16年前，當時的壘協秘書長謝清文就率隊前往熊野移訓，期許中華隊能順利打進東京奧運。

三重縣知事鈴木英敬表示，自己是全日本最愛壘球的知事，因為中學時期有參加過壘球隊。鈴木英敬說：「希望透過運動讓台日有更多交流。」

壘協秘書長張家興表示，目前中華女壘隊在左營國訓中心集訓，3月27日會前往日本打豐田盃，4月28日開拔至印尼雅加達參加亞洲盃，亞洲盃要打進前6名，才能取得亞太區奧運資格賽的資格。

中華隊自6月底起，會陸續前往美國、加拿大、日本等地進行盃賽及移地訓練，9月22日再去上海進行亞太區奧運資格賽。參賽隊伍包括在亞洲盃獲勝的6隊，另加澳洲、紐西蘭，總計8隊將爭取唯一的1張奧運門票。張家興指出，中華隊最大對手為中國及澳洲。（編輯：屈享平）1080309