尼克斯6局無失分朱育賢美技 桃猿中止4連敗

中華職棒中信兄弟與Lamigo桃猿的比賽，桃猿先發尼克斯主投6局無失分，朱育賢8局接殺化解危機，以8比3中止4連敗。中央社記者楊啟芳攝 108年5月10日

（中央社記者楊啟芳桃園10日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由中信兄弟對Lamigo桃猿，桃猿先發尼克斯主投6局無失分，加上打線第8局攻下4分大局，以及朱育賢8局接殺化解危機，以8比3中止4連敗。

桃猿1局下靠著藍寅倫、林泓育及陳俊秀連續安打，攻下2分，2局下則是廖健富敲出2分全壘打，取得4比0領先。

兄弟雖然前4局都有進占三壘的大好機會，但最終都沒能順利拿下分數。第7局桃猿投手換上陳禹勳後，先被黃鈞聲敲安打，王威晨擊出二壘安打，形成二、三壘有人，張志強補上安打，帶有1分打點。之後桃猿再換投手，黃子鵬丟出觸身球及四壞球保送擠回1分，不過連解決2個打者。

第8局黃子鵬續投，被林明杰敲安打後，投手換上李茲，由於這星期桃猿僅3場比賽，李茲暫時充當終結者角色，飆出151公里速球三振陳文杰，王威晨擊出左外野深遠飛球，被朱育賢美技接殺。

8局下桃猿發起一輪猛攻，林立、林泓育獲保送後，陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、詹智堯、陳晨威都敲出安打，攻下4分，雖然兄弟9上反攻1分，終場桃猿還是以8比3擊退兄弟，中止4連敗。

桃猿先發投手尼克斯主投6局，被敲出6支安打，投2次保送、4次三振，沒有失分，獲得單場MVP。桃猿總教練洪一中表示，此戰尼克斯2局投完已經用51球，本來有點擔心後面投手安排，不過5局過後用球數98顆，尼克斯表示能繼續投下去。

對於中止4連敗，洪一中表示，「最關鍵還是大朱（朱育賢）第8局的接殺，如果那顆沒有接到，後面又要崩潰了。」

兄弟先發投手楊志龍則是投滿7局，被敲出7支安打，投出3次保送、5次三振，失4分，表現不俗，但吞下本季第2敗。（編輯：張佑之）1080510