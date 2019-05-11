吳昇峰好投楊振裕開轟 合庫晉級挑戰春聯第7冠

108年全國成棒甲組春季聯賽4強戰在天母球場舉行，合庫先發投手吳昇峰11日登板面對台電，5局好投率隊以4比1拿勝，成功晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 108年5月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）108年全國成棒甲組春季聯賽4強，合庫和台電兩強碰頭，合庫先發投手吳昇峰5局好投，楊振裕、林瀚開轟，終場4比1拿勝、晉級冠軍戰，明天冠軍戰與崇越隼鷹碰頭力拚春聯第7冠。

合作金庫與台灣電力棒球隊彼此十分熟悉，今天4強交手，合庫由去年亞運對南韓投出代表作的投手吳昇峰先發，吳昇峰前5局僅被敲出4支安打、無失分，6局續投被蕭帛庭敲出陽春砲後退場，總計投5局失掉1分責失分，拿下勝投。

今天比賽前半段比數緊咬，合庫6局2人出局後楊振裕敲出2分砲，幫助球隊取得領先，台電蕭帛庭下半局陽春砲追分，合庫7局林瀚再敲陽春砲，將比數拉至3比1領先，8局合庫再靠保送、接連安打，多添1分保險分。

合庫先發投手吳昇峰表示，本來5局投完就準備結束投球任務，但6局上半楊振裕開轟，自己的用球數也還沒有很多，沒想到6局上場面對首名打者就挨轟，但他也笑說：「那顆球沒有失投，是他打得好。」

吳昇峰近年多次國際賽經驗磨練，儘管扛起關鍵晉級賽也已經不太會緊張，他表示：「平常心面對，有了國際賽高張力比賽經驗，更喜歡享受壓力的感覺，更有挑戰性。」

前兩屆春聯冠軍戰組合都是合庫與台電，合庫106年拿下春聯隊史第6冠，去年冠軍戰不敵台電，今年再闖冠軍戰，力拚隊史春聯第7冠。（編輯：陳惠珍）1080511

108年全國成棒甲組春季聯賽4強戰11日在天母球場登場，台灣電力棒球隊蕭帛庭（右）雖成功開轟，但台電終場仍以1比4不敵合庫，將與遠東科大爭季軍。中央社記者謝靜雯攝 108年5月11日