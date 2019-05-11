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障礙跑日益風行 力爭納入奧運項目

最新更新：2019/05/11 22:17
影片來源：OCR World Championships YouTube頻道

（中央社倫敦11日綜合外電報導）現代奧運之父皮耶德．古柏坦（Pierre de Coubertin）當年在構思奧運競技項目時，腦海中可能從未出現在鐵絲網下匍匐前進、搬動大圓石和爬繩等畫面，但如今障礙賽可能成為改變奧運面貌的新項目。

近年來國際奧會（IOC）一直設法吸引年輕觀眾的興趣，不斷為奧運增添新賽項。

滑板和競技攀岩已列入2020東京奧運賽程，霹靂舞也將於2024年成為巴黎奧運競賽項目之一。

路透社報導，不少人對於奧運風貌改變投以懷疑眼光，但對斯巴達障礙賽（Spartan Race）創辦人狄塞納（Joe De Sena）來說一點都不意外。斯巴達障礙跑是障礙跑賽事之一，這些比賽每年有數百萬人參加。

狄塞納致力使障礙賽跑（obstacle course racing）納入奧運，而且相信遲早會實現。障礙跑在短短5公里內，須克服20個障礙，包括滾輪胎和扛木頭等。

「看過一些奧運競賽項目後，你來告訴我，這適不適合。許多競賽項目的選手在全球頂多只有5000到1萬名，但光是斯巴達障礙跑每年就有130萬人參與。」

國際奧會表示，任何新賽項都必須符合奧林匹克憲章（Olympic Charter），並執行世界反運動禁藥規範（World Anti-Doping Code），才能納入奧運。

今年菲律賓主辦的東南亞運動會（Southeast Asian Games）就將首次納入障礙賽跑。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1080511

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