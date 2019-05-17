更多編輯台推薦新聞：
影片／俄羅斯飛彈測試爆炸謎團 核監測站悄悄下線有蹊蹺
國際

影片／俄羅斯飛彈測試爆炸謎團 核監測站悄悄下線有蹊蹺

珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣
生活

珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后
娛樂

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

周思齊被移出先發 盼未來仲裁程序在球季前結束

最新更新：2019/05/17 19:48

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中信兄弟周思齊提出薪資仲裁，今天仲裁委員會駁回聲請後，原本擔任開路先鋒，臨時被移出先發，總教練伯納指出是戰力考量，周思齊則希望未來程序能在球季開始前就結束。

周思齊提出薪資仲裁後，仲裁庭於4月30日舉行，結果今天公布，仲裁委員會駁回周思齊的聲請，按照判斷內文，中信兄弟隊自今年1月1日起至12月31日止，依照球團原先提出按月給付薪資新台幣55萬元給周思齊。

今天中華職棒在洲際棒球場的比賽，由富邦悍將對上中信兄弟，周思齊原本擔任開路先鋒，不過賽前周思齊與教練團討論後，臨時被移出先發，改由張志強擔任第1棒，張志強原本打的第7棒則由詹子賢擔任。

兄弟總教練伯納否認與薪資仲裁結果出爐有關，僅表示是戰力考量。

周思齊則表示，結果不管怎樣都要接受，但希望之後仲裁程序能在球季開打前就結束。他說：「我現在要承受輸贏壓力，還有球賽及仲裁的壓力，帶著輸的情緒去比賽也是一種壓力，時間點不對代表規章不對。」

不過，周思齊也說：「樹立典範是好事，一直沒人做，薪資仲裁會一直是問號。」

周思齊目前出賽28場，擊出21支安打、2支全壘打，打擊率2成88，上壘率則是3成29。（編輯：唐聲揚）1080517

延伸閱讀
周思齊薪資仲裁請求遭駁回 按規章具內部約束力
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報