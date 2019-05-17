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周思齊薪資仲裁請求遭駁回 按規章具內部約束力

最新更新：2019/05/17 19:48
中職中信兄弟球員周思齊提出薪資仲裁，17日結果出爐，兄弟隊2019年需給付周思齊月薪55萬元。（中央社檔案照片）
中職中信兄弟球員周思齊提出薪資仲裁，17日結果出爐，兄弟隊2019年需給付周思齊月薪55萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職中信兄弟球員周思齊提出薪資仲裁，今結果出爐，仲裁委員會駁回周思齊申請，兄弟隊今年需給付周思齊月薪55萬元；體育仲裁不具法律效力，但按聯盟規章此判決具內部約束力。

中職球員工會理事長、兄弟隊球員周思齊首度提出薪資仲裁，提出仲裁月薪數字為新台幣60萬元，今天仲裁結果出爐，按照判斷內文，中信兄弟隊自今年1月1日起至12月31日止，按月給付薪資55萬元給周思齊。

聯盟希望此次薪資仲裁聯盟做到公平公正，仲裁委員組成為去年底新聘的5位仲裁委員，分別為律師林振煌、洪偉勝，以及會計師陳志光、教授陳一、前體委會副主委陳雲蓮。

仲裁結果是否具有效力引發質疑，中職的薪資仲裁不具法律效力，但根據「聯盟仲裁規則」第16條明定，「對仲裁判斷不得有異議」，在球團與聯盟的「中華職業棒球協約」第12條也規定，「球隊相互間或球隊與其所屬關係人間之爭議，願交由聯盟仲裁，並遵守仲裁判斷」。

另外在球員與球團簽署的「職業棒球選手契約書」第24條「仲裁」中也明定，「就本契約之成立、終止、解釋及其他爭議，應依中華職業棒球大聯盟規定交付中華職業棒球大聯盟仲裁。雙方當事人並應遵守仲裁判斷」。

此次仲裁雖不具法律效力，但按照上述聯盟規章，此判決具內部遵守強制力，但若球團或球員不願接受，仍可以尋求其他法律途徑解決。（編輯：張芷瑄）1080517

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