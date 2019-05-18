陽善同好投 台東縣隊華南金控少棒搶首勝

華南金控盃全國少棒錦標賽，台東縣隊B組預賽首戰與花蓮縣隊交手，先發投手陽善同（圖）好投壓制，5局上半打完，台東縣隊5比1領先，因雨裁定台東縣拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年5月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）華南金控盃全國少棒錦標賽，台東縣隊B組預賽首戰與花蓮縣隊交手，先發投手陽善同好投壓制，邱紹恩關鍵安幫助球隊打出士氣，比賽5局上半打完，因雨裁定台東縣以5比1拿勝。

108年華南金控盃全國少棒錦標賽今天開打，總計17支球隊參賽，預賽分兩組進行、採雙敗淘汰制，冠軍隊伍取得今年7月在台南舉行的U12世界少棒錦標賽中華隊組隊權。

此次比賽台東縣隊以豐田國小為主體，加入桃源、新生、三民國小球員組成聯隊參賽，先前台東縣拿下小馬少棒中華代表權，豐田國小主力投捕被挑走，此次外隊補強戰力也著重投捕戰力。

台東縣隊今天先發投手陽善同，首局稍微有狀況，先被敲出安打、短打推進、暴投讓跑者上到三壘，再因隊友守備失誤，失掉1分非責失分，兩人出局後接連投出保送，及時回穩讓打者敲出滾地球出局，沒讓對手再拿下分數。

台東縣隊比賽前半段處於落後，2局靠著保送、盜壘、暴投、邱紹恩關鍵安打，幫助球隊送回追平分，也帶起球隊士氣，台東縣隊比賽後半段追分，5局上半打完，台東縣隊5比1領先，比賽因雨裁定、台東縣順利拿下首勝。

台東縣隊總教練莊獻祥表示，邱紹恩追平安打是關鍵，比賽前半段落後，感覺球員有不小壓力，加上是第一場比賽，打者攻擊感覺也比較急，扳平比數後，無論投手、打擊都能夠放手發揮。

莊獻祥表示，陽善同先前跟著母隊新生國小打國小軟式棒球聯賽，回到聯隊後教練團不斷觀察控球，今天看起來調整沒有太大的問題，陽善同先發3局、潘宇涵後援2局，「這2名投手算是陣中穩定的主力，也藉今天的比賽讓球員測試調整，相信接下來會越來越好」。（編輯：張芷瑄）1080518