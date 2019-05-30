大坂直美再度驚險過關 提姆打進法網第三輪

（中央社巴黎30日綜合外電報導）世界球后大坂直美今天在法國網球公開賽再次躲過遭淘汰命運，打進第三輪。去年法網男單亞軍奧地利名將提姆則花4盤時間，並克服對手一記冷不防的低手發球，才順利晉級下一輪。

名列大會頭號種子的大坂直美（Naomi Osaka）繼美國和澳洲網球公開賽各得過一座冠軍後，試圖在法網奪下另一座大滿貫賽獎盃。

法新社報導，她今天和前世界球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）對戰，先是丟掉首盤，且第2盤曾以2比4落後，接著她逆轉戰局，終場以4比6、7比5、6比3擊敗對手。

大坂直美花了2小時50分才晉級，雖擊出52記致勝球，但非受迫性失誤也達43次。她在賽後表示：「這個籤表的第二輪對我並不利，所以我很高興能贏球。」

大坂直美首輪對上世界排名第90的斯洛伐克選手史科米多娃（Anna Karolina Schmiedlova），第一盤掛蛋，第二盤逼至搶七才勝出，之後回穩，最後以0比6、7比6（7比4）、6比1獲勝。

本屆法網列男單第4種子的提姆（Dominic Thiem），則是克服世界排名第91的哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik）的挑戰，連續第4年打進法網第三輪。

提姆在第4盤一度以2比5落後，面臨被逼入決勝盤的危險。此時他連拿5局，最終以6比3、6比7（6比8）、6比3、7比5勝出。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080530