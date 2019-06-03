法網賽後訪問插隊惹議 小威挨批人品差

（中央社巴黎2日綜合外電報導）奧地利網球好手提姆昨晚接受法網賽後個人訪問，卻被主辦單位趕走，以便讓美國名將小威廉絲受訪。對此，提姆今天抨擊小威，說她「人品差」。

法新社報導，名列法國網球公開賽男單第4種子的提姆（Dominic Thiem）是去年法網亞軍，他昨晚在順利晉級16強後，接受賽後採訪。

然而，提姆當時被告知必須讓出主要的採訪室，以便小威廉絲（Serena Williams）受訪。小威在法網女單第3輪，甫遭同胞新秀科甯（Sofia Kenin）爆冷淘汰。

這是坐擁大滿貫賽23冠的小威在近5年的大滿貫賽中，最早出局的一次，她當時只想盡快離開比賽現場。

25歲的提姆今天對歐洲體育台德國頻道（Eurosport German）說：「這是原則問題。今天就算只是青少年組的坐在這裡，其他選手也都要乖乖排隊。」

他還說：「在我看來，這也顯示了差勁的人品。我百分之百肯定費德瑞（Roger Federer）或納達爾（Rafael Nadal）絕不會做這種事。」

提姆在被告知要換到較小的房間受訪後告訴媒體：「這真是場笑話。她要來我就必須要走，搞什麼？我不在乎，我也可以想幹嘛就幹嘛了。」目前不清楚是誰決定讓提姆換地方受訪。

同一時間，費德瑞也跳出來為提姆辯護，並稱提姆是個「大明星、超級男星」。他說：「在我看來，（順利晉級）還有賽事要打的人優先（使用採訪室）。」費德瑞今天輕鬆解決阿根廷選手梅爾（Leonardo Mayer），生涯第54度闖進大滿貫賽男單8強。

費德瑞說：「這件事恐怕有什麼誤會，或者他們（主辦單位）該安排小威留在休息室，而不是讓她到媒體中心等待。我不知道究竟發生了什麼事，我懂提姆的失望。我不認為他在氣小威或任何人，我只是覺得這是令人遺憾的情況。」

法國「團隊報」（L'equipe）報導，小威當時沒有表示偏好在哪裡開記者會。據報她表示：「安排我在另外一間，較小的房間，但要馬上。」據說小威愈來愈沒耐心，主辦單位情急之下只好讓提姆移師別的房間受訪。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1080603