火腿遭逆轉王柏融1安打 宋家豪0.2局失1分

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）日本職棒跨聯盟交流賽火腿對阪神，王柏融4打數敲出1支安打，阪神原口文仁9下敲出再見安打，4比3擊退火腿；樂天對中日賽事，宋家豪投0.2局被敲3支安打，失1分。

王柏融今天先發打第3棒，擔任左外野手。3局上火腿率先攻下分數，王柏融擊出一壘方向滾地球出局後，近藤健介、渡邊諒接連敲出安打，清水優心擊出的球造成三壘手失誤，得到1分。

雖然4局下阪神的糸原健斗、大山悠輔接連安打，攻下1分追平比數，不過6局上火腿的大田泰示轟出2分全壘打，火腿取得3比1領先。

7局下阪神的馬爾特（Jefry Marte）、梅野隆太郎敲安打後，高山俊擊出帶有1打點的滾地球，接著梅野隆太郎盜壘，捕手發生傳球失誤，跑回追平分。9局下原口文仁在一、三壘有人時，敲出再見安打，終場阪神以4比3險勝火腿。

王柏融今天4打數敲出1支安打，第1局選到一次保送，目前打擊率2成98。

樂天對中日龍的比賽，宋家豪於7局下登板，被敲二壘安打後，桂依央利、井領雅貴也都敲出安打，失1分，接著讓藤井淳志擊出雙殺打後退場，高梨雄平接手投球，沒有繼續失分。總計宋家豪投0.2局用11球，被敲出3支安打，失1分，目前防禦率2.79。

樂天在3局上靠著淺村榮斗敲1打點安打，加上對手失誤再攻1分，布賴希（Jabari Blash）也敲1打點二壘安打；5局上茂木榮五郎敲二壘安打後，接連出現敬遠、觸身球形成滿壘，銀次敲安打帶有1分打點，辰己涼介再選到保送擠回1分，終場樂天以5比2擊退中日。（編輯：張雅淨）1080609