法國跑車停駛 帕克揮別球場

（中央社台北11日綜合報導）從被教練帕波維奇罵整場到為馬刺隊摘下4座金盃，被球迷暱稱為「法國跑車」的帕克今天宣告停駛。馬刺鐵三角全數退休，遺憾的是，帕克卻是唯一未能穿著馬刺球衣退休的主力。

帕克（Tony Parker）2001年在選秀會上首輪第28順位被馬刺隊選中，生涯幾乎全在馬刺隊度過，帕克年輕時速度過人，但常有衝過頭的情況，雖然搏得「法國跑車」的美譽，也因此常常挨帕波維奇（Greg Popovich）的罵。

帕克在馬刺隊效力直到去年初，才以自由球員身份轉投效夏洛特黃蜂隊。儘管今年都是替補上場，但在僅有的17.9分鐘裡，帕克仍有平均9.5分、3.7助攻的表現，仍是相當稱職的替補。

從新人年開始，馬刺隊就極力培養帕克做為先發控衛，帕克也沒有讓球隊失望，為馬刺奪得4座冠軍盃，其中2007年更拿下總冠軍賽最有價值球員，聲勢達到巔峰。

馬刺隊史雖然未曾完成連霸，但在明星中鋒鄧肯（Tim Duncan）領軍時期，5度贏得NBA總冠軍，其中的鄧肯、帕克與最佳第六人吉諾布里（Manu Ginobili）被喻為馬刺鐵三角，但隨著鄧肯在2016年退休，吉諾布里在去年退休，帕克今年也跟隨著鄧肯和吉諾布里的腳步，馬刺王朝最後一員大將也告別球場。

只是，相對於鄧肯與吉諾布里的職業生涯都在馬刺隊度過，帕克成為唯一未能在馬刺從一而終的鐵三角成員，但這也無損帕克對馬刺的貢獻，他的9號球衣，遲早會高掛在AT&T中心球場，與鄧肯、吉諾布里重聚。（編輯：張佑之）1080611